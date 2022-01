Eriksen si allena con l’Ajax, i tifosi sognano. Ma l’agente frena: “Vuole giocare in Premier”

E' stato un giorno di sogni e illusioni per i tifosi dell'Ajax, che per qualche ora hanno fantasticato su un possibile ritorno di Eriksen

E' stato un giorno di sogni e illusioni per i tifosi dell'Ajax, che per qualche ora hanno fantasticato su un possibile ritorno ad Amsterdam di Christian Eriksen. Come riporta in Olanda il Telegraaf, infatti, l'ex centrocampista dell'Inter ha chiesto il permesso al club di usare le strutture di allenamento per un giorno, per tenersi in forma in vista di un prossimo ritorno in campo. Tanto è bastato per mandare in tilt i social e per far sognare il popolo dei Lancieri. Una gioia durata però poco, dato che Martin Schoots, agente del calciatore, ha confessato che il desiderio di Eriksen è tornare in Premier League: