Inter, Eriksen interessa al Bayern Monaco? SportBild risponde così

E’ tema di strettissima attualità, in casa Inter, il futuro di Christian Eriksen. Il danese è sempre più ai margini del progetto Conte, è rimasto anche ieri contro lo Spezia in panchina per 90 minuti. A gennaio andrà dunque trovata una soluzione in uscita per l’ex Tottenham, che non è però sul taccuino del Bayern Monaco. A differenza delle voci emerse negli scorsi giorni, infatti, riporta Christian Falk di SportBild, non c’è alcun interesse da parte dei bavaresi nei confronti di Eriksen. Una possibile pretendente, dunque, è da depennare.