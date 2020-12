Inter, Eriksen vuole tornare in Premier? C’è il club a sorpresa: “Fonti ritengono che…”

Stasera probabilmente tocca a lui, ma la storia tra l’Inter e Christian Eriksen sembra essere ormai giunta ai titoli di coda. A gennaio il club nerazzurro tenterà infatti di trovare una soluzione per il danese, che sia uno scambio o una cessione per far cassa. E secondo Eurosport UK ci sarebbe una nuova pretendente a sorpresa per l’ex Tottenham: il West Ham. Secondo diverse fonti, infatti, quello di Eriksen è un dossier che gli Hammers esamineranno con molta attenzione: e se il giocatore dovesse aver voglia di tornare in Premier League, bisognerà tenere in forte considerazione la squadra allenata da David Moyes.