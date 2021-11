Sky – Eriksen poche chance di tornare con l’Inter. Situazione da definire

Non c'è solo da portare a termine la questione del rinnovo di Brozovic: la società dovrà affrontare nelle prossime settimane la situazione del danese

Il rinnovo di Brozovic , questione sulla quale l'Inter resta ottimista e per questo spera di chiudere al massimo entro dicembre, e non solo. A Skysport hanno parlato anche delle altre questioni del mercato nerazzurro. Il rinnovo di Federico Dimarco con adeguamento, per esempio. Il giocatore è sempre più nei piani del club e ha grande considerazione da parte di Inzaghi. Il suo contratto scade tra un anno e mezzo ma la società vorrebbe definire al più presto la sua posizione.

Stando a quanto riporta il canale satellitare verrà risolta nelle prossime settimane anche la questione legata al danese. Le possibilità che possa tornare a giocare con la maglia dell'Inter, spiega Sky, sono poche. Soprattutto se non dovessero sussistere le condizioni per l'espianto del defibrillatore. Fattore imprescindibile per ottenere l'idoneità sportiva in Italia.