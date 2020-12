Ts – Inter, Eriksen: solo un arrivederci? Due le strade. Il giocatore non vorrebbe…

e strade davanti a lui in vista di gennaio sono due: addio definitivo o in prestito. “Pensare a una terza opzione, per esempio, quella di rimanere, è impensabile“, sottolinea il quotidiani. Non è mai decollata l’avventura di Christian Eriksen all’Inter . Le scelte di Antonio Conte , soprattutto nelle ultime settimane, vanno in un’unica direzione: il danese è fuori dal suo progetto tecnico. Ecco perché il centrocampista potrebbe salutare Milano già a gennaio. Secondo Tuttosport, l

“Il giocatore preferirebbe andare via a titolo definitivo, inserito in uno scambio con un club però di prima fascia o ceduto. La proprietà nerazzurra, che a settembre aveva chiesto a Marotta e Ausilio di non prestare i big, adesso ha dato il via libera, pur di non vedere deprezzare un proprio capitale. Eriksen, però, non vorrebbe essere smistato come un pacco postale a meno che non abbia la garanzia di tornare a luglio e trovare un tecnico pronto a utilizzarlo in maniera differente”.

“Visti i tempi, sarà complicato trovare acquirenti che mettano sul piatto soldi importanti per il danese, più semplice ovviamente prestarlo, anche se la soluzione miglior sarebbe scambiarlo con un giocatore più funzionale al gioco di Conte. Viste le necessità, un centrocampista difensivo e i profili principali conducono a tre squadre: il Psg dove milita Paredes , il Bayern Monaco per Tolisso e l’Arsenal per Xhaka“ .