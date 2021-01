Rai – Scambio Eriksen-Dzeko subito arenato. Il bosniaco pedina per un ex Inter alla Roma?

Si parla del futuro di Edin Dzeko negli studi di Rai Sport. Contrariamente a quanto circolava nelle ultime ore, per i colleghi non sembrano esserci chance per imbastire una trattativa tra Roma e Inter con l’inserimento anche di Eriksen. Questo l’aggiornamento proposto da Paolo Paganini: “Lo scambio Eriksen-Dzeko si è arenato subito, anche perché la Roma cerca un giocatore diverso se lascia partire il bosniaco. L’ultima novità sull’attaccante giallorosso riguarda il PSG. C’è un contatto tra la Roma e Leonardo e l’attaccante potrebbe partire in uno scambio con Icardi o Kean”.