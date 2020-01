SM – Inter, Eriksen a gennaio? Eventualità possibile: ecco perché. Vidal, ecco quello che serve

Continua il grande lavoro dell’Inter sul mercato per regalare ad Antonio Conte i rinforzi giusti per continuare la corsa al primato. In Danimarca, riporta SportMediaset, parlano di un accordo imminente per l’arrivo a gennaio di Christian Eriksen: eventualità possibile, come ha fatto capire anche Mourinho. Valverde è invece pronto a mandare in campo Vidal e ha escluso una sua partenza: dopo la respinta sulla denuncia, occorre che il cileno ricorra alla giustizia ordinaria. per uno strappo ancora più netto. E’ quello che si augurano in Viale della Liberazione.