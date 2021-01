Eriksen, trattamento ‘speciale’ per il Tottenham: Inter, scelta formula ‘ad hoc’. Gli altri…

L’esperimento di Firenze nel ruolo di regista e le parole di Antonio Conte, che in conferenza stampa ha confermato la possibilità di rivederlo come play davanti alla difesa, non cambiano il futuro di Christian Eriksen. Il centrocampista danese resta in uscita in questa finestra di mercato di gennaio. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, alcuni intermediari sono a lavoro per provare a riportare Eriksen in Premier League.

Tra i club interessati c’è il Tottenham. José Mourinho rivorrebbe Eriksen in prestito e il giocatore sarebbe disposto a tornare agli Spurs. Ma a ostacolare l’operazione due fattori: i 7.5 milioni di euro netti all’anno percepiti dal danese e la scelta fatta dall’Inter per quanto riguarda gli Spurs.

Dopo le lunghe trattative di un anno fa per abbassare il prezzo di Eriksen con il presidente del Tottenham Daniel Levy, ora l’Inter non vuole regalare Eriksen in prestito gratuito agli Spurs. Il numero uno del club londinese non concesse sconti ai nerazzurri, che ora sono stati chiari: Eriksen può tornare a Londra solo in prestito oneroso e con pagamento dell’ingaggio.

Situazione diversa rispetto agli altri club, che potranno richiederlo in prestito gratuito ma che dovranno, in ogni caso, pagare l’ingaggio del danese.