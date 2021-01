In Francia – Eriksen non è la priorità di Pochettino. Leonardo adesso sa…

In Francia parlano di Eriksen e della possibile trattativa che si aprirebbe con il PSG per uno scambio con Paredes. Il sito Le10Sport sottolinea che non sarebbe il danese la priorità del club parigino. Pochettino vorrebbe piuttosto Delle Alli. Una versione simile a quella che arriva dall’Italia: Di Marzio ha messo in evidenza che non è il danese il primo nome che farà l’allenatore argentino.

Eurosport invece sottolinea che il costo del giocatore dell’Inter andrebbe dai 13 ai 17 mln di euro. Per questo ora il ds Leonardo sa cosa aspettarsi se andasse a trattare il calciatore: resterà da capire quale potrebbe essere un eventuale formula dell’offerta. A prescindere da uno scambio con Paredes che secondo Le Parisien non avrebbe intenzione di lasciare la capitale francese.

(Fonte: Le10sport – Eurosport.fr)