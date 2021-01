Il Giorno: “Inter-Eriksen, il gol non cambia la situazione. E ci sono zero chance che…”

C’è chi ipotizza possa essere il gol della svolta, quello di Christian Eriksen nel derby di Coppa Italia contro il Milan. Non è di questo avviso però Il Giorno, secondo il quale la rete del danese non sposta i giudizi sul giocatore dell’Inter, che resta sul mercato. Ecco quanto scrive il quotidiano: “Il gol nel derby non cambia radicalmente la situazione di Eriksen. All’Inter ci si augura torni a far vedere il suo calcio, ma al tempo stesso si attendono alla porta eventuali acquirenti. Ben sapendo che i 7,5 milioni annui più bonus pesano molto su un bilancio disastrato per la pandemia. Passare il contratto ad altri e magari incassare qualcosa per il cartellino vorrebbe dire avere soldi freschi da investire non tanto nel mercato, quanto nel pagamento diro stipendi arretrati.

Per quelli di luglio e agosto, che andavano corrisposti entro il 1° dicembre, è stato trovato a settembre un accordo con i calciatori (dovrebbero essere pagati già oggi). Entro il 16 febbraio andranno versati (solo il netto, mentre le tasse potranno essere diluite in 24 rate a partire da maggio prossimo) quelli di novembre e dicembre. A meno di nuovi accordi con i tesserati che potranno essere presi anche individualmente. Non c’è alcuna possibilità che sia un proprietario diverso da Suning a doversi accollare le spettanze. Se anche la trattativa con Bc Partners dovesse risolversi ai primi di febbraio, quando scadrà l’esclusiva con il fondo e presumibilmente arriverà una prima offerta per le quote, non ci sono i tempi tecnici per un così fulmineo passaggio di consegne“, si legge.