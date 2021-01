Inter, Pedullà conferma: “Leicester interessato a Eriksen, contatti in queste ore”

Come vi abbiamo riportato, il Leicester sembra essersi iscritto alla corsa per Christian Eriksen. Il centrocampista danese, provato da regista contro la Fiorentina in Coppa Italia e autore di una doppietta contro la Pro Sesto nell’amichevole giocata ieri ad Appiano Gentile, resta sul mercato. Per lui non mancano gli estimatori, soprattutto in Premier League. E il Leicester, appunto, sembra essere davvero interessato al giocatore.

Ovviamente, scrive Pedullà, dovranno tornare i numeri: “… Nelle ultime ore – ecco la novità – ci sono stati contatti con il Leicester e anche un certo interesse. Stiamo parlando di un club ai vertici della Premier e che pensa a un rinforzo importante per gennaio“.

(Fonte: alfredopedulla.com)