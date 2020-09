Inter, quale futuro per Eriksen? “Lui vuole restare. E c’è un’ipotesi più che realistica”

E’ N’Golo Kanté il vero e proprio sogno di mercato dell’Inter. E’ chiaro però che per arrivare alla cifra richiesta dal Chelsea per portare via il mediano francese, sarà necessario cedere e fare cassa. E uno dei nomi ipotizzati in uscita è quello di Christian Eriksen, la cui posizione è spiegata da Il Giorno.

“Nell’operazione per portare a Milano il nazionale francese potrebbe rientrare anche Christian Eriksen: se per il danese, pagato 27,5 milioni di euro a gennaio, arrivasse l’offerta giusta il divorzio sarebbe un’ipotesi più che realistica nonostante il giocatore voglia restare in nerazzurro”, si legge.