In Inghilterra – Eriksen lontano dal Tottenham e più vicino allo United

Christian Eriksen ha riconquistato il calcio e si è riconquistato un pezzo di vita dopo quanto gli era successo all'Europeo. Ha lasciato l'Inter perché i regolamenti del calcio italiano non gli permettono di giocare in campionato con un defibrillatore cutaneo vicino al cuore. E così è tornato a lavorare in Premier, a partire dal Brentford. Ma a fine giugno il suo contratto sarà in scadenza e quindi il centrocampista danese si sta guardando attorno.