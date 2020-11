Inter-Eriksen, addio a gennaio. Messaggero: “2 big nel mirino di Marotta. Bayern e United…”

Una storia d’amore mai realmente iniziata e già ai titoli di coda. Christian Eriksen e l’Inter si preparano a dirsi addio. Secondo quanto riferisce Il Messaggero, le parti avrebbero già dato il consenso per la separazione nella prossima sessione di mercato di gennaio. Il centrocampista danese non rientra nei piani di Antonio Conte ed è pronto a salutare il club nerazzurro. L’amministratore delegato del club di viale della Liberazione, Beppe Marotta, è già a lavoro per trovare una nuova sistemazione all’ex Tottenham.

L’Inter valuta il cartellino di Eriksen 20 milioni di euro e lavora a uno scambio per rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. L’ad Marotta sta studiando due piste in vista della sessione di gennaio, senza escludere una partenza in cambio di un conguaglio economico da poter utilizzare come tesoretto. I nomi caldi in casa nerazzurra sono quelli di Leandro Paredes del Paris Saint-Germain e Isco, avversario ieri a San Siro e in uscita dal Real Madrid.

Secondo Il Messaggero, il regista argentino piace ai nerazzurri, che hanno programmato un nuovo contatto con l’entourage del calciatore. Il tecnico dei parigini, Tuchel, non ha ancora dato il via libera. Ecco perché i radar dell’Inter puntano su Isco. Il classe 1992 vuole giocare con più continuità in vista degli Europei e non è soddisfatto del minutaggio concessogli da Zidane. Il presidente Perez lo valuta tra i 30 e i 40 milioni ed è disponibile ad accontentarlo. Al momento l’ostacolo è rappresentato da Eriksen, che non convince pienamente i Blancos.

Parallelamente continuano i contatti tra Inter e altri club per la cessione di Eriksen: sulle tracce del danese ci sono Arsenal, Bayern Monaco, Hertha Berlino e Manchester United.