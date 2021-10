TS – Via Eriksen? Possibile richiesta all’Inter. E il club potrebbe lasciarlo andar via gratis

L'edizione odierna di Tuttosport fa il punto sulla situazione e sul futuro di Christian Eriksen: ecco le possibili scelte dell'Inter

Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, non è escluso che, qualora non dovesse riottenere l'idoneità sportiva in Italia, Christian Eriksen chieda all'Inter di proseguire la propria carriera altrove. A quel punto, sostiene il quotidiano, il club nerazzurro potrebbe accontentarsi di un piccolo indennizzo o, addirittura, potrebbe anche decidere di lasciarlo andar via a zero: