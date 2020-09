Ts – Inter, Conte vuole Kanté, ma prima serve cedere un big. Eriksen? Dalla Premier…

Antonio Conte non vuole rinunciare all’obiettivo numero uno, N’Golo Kante. ,a per arrivare la centrocampista francese serve fare cassa con la cessione di un big. Secondo quanto riporta Tuttosport, i maggiori indiziati sono Christian Eriksen e Marcelo Brozovic. “Per arrivare a Kanté serve una vendita importante e qui si torna ai suddetti Eriksen e Brozovic, due big con valutazioni alte e profilo internazionale. Il danese è stato il colpo di gennaio dell’Inter, acquistato dal Tottenham per 20 milioni. Eriksen, però, come noto, non ha legato con Conte e siccome il tecnico è rimasto al suo posto, avendo determinate garanzie del club, è difficile pensare che lo status del danese cambi. Per questo, se arriverà un’offerta da circa 40 milioni, seppur a malincuore, verrà ceduto. Ma di proposte, in particolare dalla Premier, per ora, non ce ne sono“, sottolinea il quotidiano.

(Tuttosport)