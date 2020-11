Eriksen-Real era avanzatissima: ma c’è chi ha stoppato. Inter, no di Chris a tre offerte

E’ stato molto vicino al Real Madrid, domani lo troverà davanti come avversario. Non è Antonio Conte, ma Christian Eriksen. Il centrocampista danese è stato infatti a lungo corteggiato dai Blancos, come informa AS, che erano in fase molto avanzata per prenderlo. E’ stato però Zinedine Zidane a dire no al suo acquisto perché a centrocampo voleva solo e soltanto Paul Pogba. All’Inter, però, le cose non stanno andando come si sperava.

Ragion per cui, svela il quotidiano sportivo spagnolo, la scorsa estate tre club hanno chiesto l’ex Spurs a Zhang: PSG, Borussia Dortmund e Atletico, che hanno però dovuto far fronte al no del club e dello stesso calciatore. Sia l’Inter che Antonio Conte avrebbe infatti persuaso il classe ’92 insistendo sul fatto che sarebbe stato uno dei pilastri della squadra. Al momento, però, Eriksen è solo il 13esimo della rosa per minuti giocati.