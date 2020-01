Repubblica – Inter, Eriksen è molto vicino. Si prova a chiudere per Giroud. E su Vidal…

Da Spinazzola ad Eriksen passando per Vidal e Giroud: l’edizione odierna di Repubblica riporta gli ultimi aggiornamenti sul mercato dell’Inter. Oggi sarà giornata di visite per Spinazzola e Politano, pronti a scambiarsi maglia: “Valore fissato a 30 milioni per realizzare una doppia plusvalenza (più elevata per l’Inter). Questa mattina i due giocatori sosterranno le visite mediche”, spiega il quotidiano che poi aggiunge: “Molto vicino il danese Eriksen. Più lontano Vidal, ma bisogna aspettare di capire i programmi del nuovo allenatore del Barcellona, Quique Setién, per il cileno. Poi si tenterà di chiudere con il Chelsea per Giroud, candidato al ruolo di vice-Lukaku, sempre più insostituibile nella parte di leader dell’Inter”.