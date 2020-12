Inter-Eriksen, da scartare un’ipotesi ma restano in piedi tre opzioni. E due sono scambi

Il futuro di Christian Eriksen sembra essere sempre più distante dall’Inter e, con il mercato di gennaio più vicino, si fanno insistenti le indiscrezioni circa l’addio del danese, arrivato proprio un anno fa in pompa magna ma mai integratosi nell’idea calcistica di Antonio Conte. L’addio sembra l’ipotesi più probabile e infatti non mancano le pretendenti interessate all’ex Tottenham. Come riporta il Corriere dello Sport, ci sono al momento tre opzioni in piedi, anche se è da scartare l’ipotesi Bayern Monaco: “Lo United e l’Arsenal (scambio con Xhaka) riflettono; non trova conferma l’interessamento del Bayern (operazione con Tolisso). Occhio pure al Psg, che può offrire Paredes“, commenta il quotidiano romano.