In Spagna – Eriksen nel mirino del Real Madrid: Inter, uno scambio accontenta tutti?

Il Real Madrid pianifica il mercato di gennaio. A una settimana dall’apertura ufficiale della sessione invernale, le ‘Merengues‘ stanno studiando la strategia per rinforzare la rosa a disposizione di Zinedine Zidane. In cima alla lista dei desideri c’è David Alaba, in scadenza di contratto la prossima estate con il Bayern Monaco, mentre dall’altra parte piace molto il terzino 18enne dello Sporting Lisbona, Nuno Mendes, nel mirino anche dell’Inter.

Secondo quanto riferisce il Mundo Deportivo, sull’agenda del Real Madrid compare anche il nome di Christian Eriksen, in uscita dall’Inter come ha confermato l’amministratore delegato del club nerazzurro Beppe Marotta. In casa ‘Blancos‘, Isco sta vivendo la stessa situazione del danese. L’ex Malaga ha già fatto sapere di voler lasciare Madrid, una decisione che non piace particolarmente alla dirigenza del Real. Tuttavia sarà necessario soddisfare le richieste della società Florentino Perez.

Da qui nasce l’idea di uno scambio con Eriksen, un’opzione che il Mundo Deportivo definisce più fantasiosa che realistica ma che potrebbe essere perfetta per accontentare i due calciatori e Inter e Real Madrid.