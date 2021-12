Eriksen, ritorno all’Odense scenario più probabile: “Intanto Chris si allena vicino casa”

Con l'addio all'Inter a inizio 2022, lo scenario più probabile, per il futuro di Christian Eriksen, resta il ritorno all'Odense

"Intanto, sui campi del suo caro vecchio Odense, a poche centinaia di metri da casa, è stato già visto qualche settimana fa allenarsi in maniera blanda con un personal trainer. Proprio il club da cui tutto è partito sembra la destinazione più probabile al momento. Non a caso, il d.s. del club Henrik Augustinus si è da poco sbilanciato per la prima volta: «Se potessimo dargli un contratto, lo faremmo». L’Ajax, altra tappa della carriera di Christian, è più defilato in questa insolita corsa, ma non va certo escluso".