Inter, l’addio di Eriksen a una sola condizione: “L’impressione è che andrebbe via se…”

La questione legata al futuro di Christian Eriksen sembra tutt’altro che risolta. Antonio Conte ha cucito un nuovo ruolo addosso al centrocampista danese, che resta però sulla lista dei partenti. Anche se, ad oggi, le richieste per lui non arrivano. Spiega infatti Enzo Bucchioni nel suo editoriale per TMW: “Tornando a Eriksen, l’impressione è che potrebbe andar via soltanto se Marotta dovesse riuscire a recuperare tutta l’esposizione e l’acquirente si accollasse in toto i sette milioni netti che guadagna il danese. Certe condizioni in questo mercato non ci sono, dunque…”.