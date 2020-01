Il Times si sbilancia: “Inter, Eriksen vicinissimo. Principio di accordo, il Tottenham spinge”

Christian Eriksen si avvicina a grandi passi verso l’Inter. Secondo quanto riporta il Times, il centrocampista danese ha raggiunto un accordo con i nerazzurri sulla base di 100 mila sterline alla settimana, circa 5,2 milioni di sterline l’anno (6,1 milioni di euro l’anno, anche se le cifre che circolano in Italia sono diverse rispetto a quelle riportate dal Times). Al regista danese è stato offerto un contratto di quattro anni per trasferirsi a Milano, dove diventerebbe uno dei giocatori più pagati. Dall’altra parte il Tottenham vuole cederlo in questa finestra di mercato per circa 20 milioni di sterline per non perderlo a zero in estate. L’Inter ha parlato ieri con Martin Schoots, agente di Eriksen, e la società nerazzurra è in attesa del suo ritorno in Italia per formalizzare l’accordo già questa settimana. Secondo il Times, al momento non è chiaro se l’offerta è per luglio, quando Eriksen sarà un giocatore libero sul mercato. Dal canto suo il giocatore sarebbe disposto ad aspettare offerte da altri club, anche rischiando di forzare la mano con il suo attuale club. Ma dopo la gara contro il Liverpool, alcuni segnali lanciati dal danese (il saluto ai tifosi, la consegna della maglia a un tifoso che sventolava la bandiera danese) farebbero capire che il suo addio potrebbe essere imminente.

(The Times)