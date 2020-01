Mercato, Pedullà: “Eriksen, l’Inter presenta la sua nuova offerta: eccola. Tottenham circondato”

Ore caldissime per quanto riguarda il mercato dell’Inter. Il primo obiettivo per il centrocampo, ormai sfumato Arturo Vidal, è sicuramente Christian Eriksen, con cui i nerazzurri hanno già un accordo sull’ingaggio già per gennaio. Da limare soltanto la distanza sul valore del cartellino dato dal Tottenham, ma, come scrive Alfredo Pedullà, i nerazzurri stanno compiendo i passi decisivi: “Eriksen: l’Inter aggiunge 3 milioni di bonus ai 15 di offerta presentata ieri mattina. Tottenham circondato”, ha scritto su Twitter.