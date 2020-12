Eriksen, la notizia che può cambiare i piani dell’Inter: “Le ultime da Parigi dicono che…”

Si avvicina il mercato e il tema più caldo in casa Inter è chiarissimo: trovare una sistemazione a Christian Eriksen. L’ambientamento in nerazzurro del danese non è avvenuto e l’ex Tottenham lascerà Milano già dodici mesi dopo il suo arrivo. E con l’imminente approdo di Mauricio Pochettino sulla panchina del PSG, il suo futuro potrebbe essere già scritto: “Con il danese messo ufficialmente sul mercato da Marotta, trovare una sponda nei campioni di Francia vorrebbe dire risolvere un bel problema – spiega Il Giorno -. Esistono due strade: la moneta sonante da introitare, partendo dall’idea che avendo speso venti milioni un anno fa è difficile fare minusvalenza per un calciatore che ne vale sicuramente di più, oppure uno scambio (ma le ultime in arrivo da Parigi escludono che la pedina possa essere Paredes)”.