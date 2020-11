Eriksen, addio a gennaio? CdS: “No PSG, scambio con lo United? L’Inter fa un nome a sorpresa”

Non solo colpi in ottica futura perché l’Inter si sta già attivando per il mercato di gennaio, con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione di Antonio Conte. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, la dirigenza nerazzurra vorrebbe vendere Eriksen.

“L’Inter vorrebbe venderlo e lo ha a bilancio a 22 milioni (comprese le commissioni è stato pagato 27): lo scambio di prestiti non è una soluzione gradita al danese che valuta solo trasferimenti a titolo definitivo”, commenta il quotidiano che per il momento tende ad escludere un possibile scambio con Paredes del PSG ma avanza l’opzione Premier.

“L’Arsenal ha ascoltato la proposta arrivata da un intermediario (Xhaka a Milano, Eriksen a Londra), mentre il Chelsea si è scaldato di meno. Occhio allo United: all’Inter piace Fred che però è titolare”, aggiunge il CorSport.