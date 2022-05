Eriksen e quella vecchia promessa, cosa farà? “Su di lui tre club inglesi”

L'ex nerazzurro aspetta di sapere del suo futuro e sarebbe finito nel mirino di altri due club inglesi con il Tottenham alla finestra

Eva A. Provenzano

Lo United lo aveva cercato già prima dell'approdo all'Inter, ma aveva detto no in quel momento. Eriksen, dicono in Inghilterra, aspetta di sapere cosa sarà del suo futuro ma potrebbe decidere di mantenere una vecchia promessa fatta a Levy, presidente del Tottenham nel 2017. Non avrebbe mai giocato per un altro grande club in Premier League, se non per gli Spurs.

Per questo, scrivono i giornali inglesi, in particolare il Sun che ripesca quella vecchia promessa, sarebbe intenzionato a capire cosa farà il club londinese e se arriverà, questa estate, l'offerta giusta per lui. Questo nonostante anche ora, pare ci sia in ballo l'interesse dello United. Il calciatore danese manterrà fede alla parola data al Tottenham?

Chris aveva chiesto di lasciare Londra per approdare all'Inter nel gennaio 2020 e con la maglia nerazzurra, dopo un secondo posto in finale di EL e in campionato, ha vinto lo scudetto nel maggio 2021. Qualche giorno dopo, all'Europeo, ha avuto un malore che ha messo a rischio la sua vita e quel malore ha chiuso anche la sua storia in nerazzurro. Perché di fatto, con le regole vigenti in Italia, non gli è permesso giocare con un defibrillatore cardiaco vicino al cuore. Per questo si è trasferito al Brentford, dopo aver rescisso con i nerazzurri. Ha giocato 11 gare, segnato un gol e fatto quattro assist, dimostrando di poter dare ancora molto. Ora sulle sue tracce ci sarebbero tre club di Premier e tra questi proprio il Tottenham e il Manchester. Tra le offerte che il calciatore valuta c'è anche quella del Brentford che potrebbe riuscire a convincerlo a restare.

(Fonte: The Sun)