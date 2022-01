Eriksen a un passo dal ritorno. Vicino l’accordo con il Brentford: contratto fino a giugno

Christian Eriksen è a un passo dal ritorno in campo. Come riportato da Sky Sports UK, infatti, il Brentford è vicino a formalizzare l'accordo

Christian Eriksen è a un passo dal ritorno in campo. Come riportato da Sky Sports UK, infatti, il Brentford è vicino a formalizzare l'accordo con l'ex centrocampista dell'Inter, attualmente svincolato dopo la risoluzione del contratto con i nerazzurri. Secondo le ultime indiscrezioni, l'accordo dovrebbe avere durata di 6 mesi, ovvero fino al termine di questa stagione.

Prima, però, il club inglese dovrà osservare una procedura specifica per testare le condizioni del calciatore, che solo 7 mesi fa ha subito un arresto cardiaco durante il match di Euro 2020 tra Danimarca e Finlandia. Eriksen, infatti, dovrà sottoporsi a visite mediche molto più approfondite rispetto a quelle a cui si sottopone ogni calciatore al momento di un qualsiasi trasferimento. Successivamente, il Brentford si farà carico di spedire tutta la documentazione alla FA, che avrà poi il compito di dare il proprio ok al tesseramento. In seguito, infine, Eriksen dovrà ottenere anche un permesso di lavoro.