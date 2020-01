Repubblica – Inter, Eriksen-Vidal a gennaio ma a una condizione. Per Conte sarebbe un duro colpo…

Da un lato Eriksen e dall’altro Vidal. L’Inter continua a lavorare per regalare ad Antonio Conte un grande rinforzo a centrocampo. Come sottolinea La Repubblica, l’agente del centrocampista danese ieri era a San Siro e non sono esclusi che ci possano essere incontri nei prossimi giorni: “Ma al momento tutto sarebbe ancora fermo. Anche perché il primo obiettivo per Conte è Arturo Vidal, e difficilmente l’Inter potrà portare a Milano entrambi i giocatori già a gennaio. A meno che non riesca a cedere a peso d’oro Gabigol, rincorso dal Flamengo (dov’è in prestito) e da diversi club inglesi“.

VIDAL – “A Barcellona si trova male, per usare un eufemismo, con l’allenatore Valverde. Ma dopo la sconfitta in Supercoppa di Spagna contro l’Atletico Madrid, il tecnico blaugrana rischia di perdere la panchina. La dirigenza ha già preallertato Xavi. Ed ecco l’incastro: se Valverde resta a Barcellona, è probabile che Vidal voglia andarsene all’Inter, se invece l’allenatore dovesse cambiare, subito o a giugno, il cileno potrebbe decidere di restare in Catalogna, con la Champions da giocare. Conte e Marotta aspettano. Dovesse svanire l’affare Vidal, sarebbe un colpo durissimo per Conte, che in lui vede non solo un prezioso incontrista di centrocampo capace di inserirsi in attacco, ma anche un potenziale leader per lo spogliatoio, con l’esperienza internazionale che nella rosa dell’Inter (salvo pochissime eccezioni) manca. Al tempo stesso, se l’affare Vidal dovesse svanire, l’Inter potrebbe dedicarsi con maggiore possibilità di spesa all’assalto a Eriksen e agli altri obiettivi di mercato“.

GLI ALTRI – “Il giocatore più vicino all’Inter in questo momento è il 34enne francese Olivier Giroud, oggi al Chelsea. L’attaccante, che Conte vuole come vice-Lukaku, salvo sorprese potrebbe essere già presentato alla Pinetina questa settimana. Altro obiettivo raggiungibile è Ashley Young del Manchester United, esterno in grado di coprire entrambe le fasce, che l’Inter cerca per rimpiazzare l’infortunato cronico Asamoah. Nonostante le resistenze dell’allenatore dei Red Devils, Ole Gunnar Solskjaer, il giocatore è intenzionato a passare in nerazzurro. Se l’affare dovesse sfumare, un’alternativa potrebbe essere Darmian del Parma, già vicino all’Inter la scorsa estate“.

(Repubblica)