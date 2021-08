ESPN – Lautaro, Tottenham vuole chiudere: “Secondo alcune fonti Spurs disposti a…”

Il Tottenham spinge forte per avere Lautaro Martinez. Dopo la bomba lanciata dal Times, anche ESPN parla della trattativa

Il Tottenham spinge forte per avere Lautaro Martinez. Dopo la bomba lanciata dal Times, che parla addirittura di un accordo già raggiunto tra Spurs e Inter per il cartellino del calciatore e le successive smentite di fonti vicine ai nerazzurri, ESPN parla della trattativa, sottolineando come il club inglese sia in pressing totale per l'attaccante interista.