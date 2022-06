Sky – Inter, Esposito può tornare in Serie A: l’Empoli di Zanetti si muove

Sebastiano Esposito può tornare in Serie A dopo la stagione in prestito in Svizzera, al Basilea. Inter pronta a cederlo di nuovo

Sebastiano Esposito può tornare in Serie A dopo la stagione in prestito in Svizzera, al Basilea. L'attaccante sarà solo di passaggio all'Inter: lo attende un'altra annata lontano da Milano per giocare con continuità. Come riportato dal sito di Sky Sport, "incomincia a muoversi anche il mercato dell’Empoli dopo l’arrivo di Zanetti. Il club toscano ha messo gli occhi su Sebastiano Esposito. Il classe 2002 è stato protagonista in Super League con la maglia del Basilea, con 6 gol e 5 assist in 23 presenze", si legge.