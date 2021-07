Sky – Mercato Inter: Esposito va al Basilea in prestito. “Firma in serata”

Il calciatore nerazzurro è assistito da Pastorello che ieri era nella sede del club anche per Joao Mario

Non solo Joao Mario. Pastorello è anche l'agente di Sebastiano Esposito e ieri è stato nella sede dell'Inter . Di queste ore le voci sulla cessione dell'attaccante nerazzurro in prestito al Basilea . La trattativa sta andando avanti e potrebbero esserci a breve dei risvolti positivi, come spiegato da Skysport. Pochi dettagli e poi sarà fatta.

Qualche settimana fa il presidente del club svizzero era arrivato nella sede nerazzurra. Visita di cortesia aveva detto, ma magari già allora aveva esposto ai dirigenti nerazzurri il desiderio di portare in Svizzera il calciatore interista che viene da una stagione in prestito al Venezia. "Firma prevista in serata e giocatore già in viaggio verso la Svizzera", aggiunge Di Marzio sul suo sito.