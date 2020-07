Sky – Esposito rinnova con l’Inter: ecco i dettagli. E per il futuro c’è una squadra in pole

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio a Sky Sport, lunedì o martedì Sebastiano Esposito rinnoverà il suo contratto con l’Inter. L’esperto di mercato apre ad una soluzione alternativa rispetto alle precedenti voci che lo vedevano nel mirino di Parma e Sampdoria. Per Di Marzio, nel futuro di Esposito, che lascerà l’Inter per trovare più spazio e minutaggio altrove, può esserci il Torino che si sta muovendo con insistenza per averlo.