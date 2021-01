Inter, Esposito-Spal ai saluti: tre club l’hanno chiesto. “Ma si diffonde una voce suggestiva”

E’ già ai titoli di coda l’esperienza in prestito alla Spal per Sebastiano Esposito. Il centravanti dell’Inter classe 2002 non ha infatti trovato lo spazio che cercava sotto la guida di Pasquale Marino e ora il club nerazzurro sta valutando un’opzione diversa per questi sei mesi. Spiega infatti Calciomercato.com: “Nelle ultime ore sono tre le società che si sono mosse per sondare il terreno, prima Pescara e Cittadella, poi la Reggina, questi i club che hanno fatto squillare il telefono in viale della Liberazione, dove sono convinti che di telefonate ne arriveranno anche altre. Intanto anche da Brescia inizia a diffondersi la voce di uno stimolante ritorno a casa per Sebastiano Esposito, al momento forse solo un’idea, perché di richieste ufficiali da parte del club di Cellino, per il classe 2002, non ne sono ancora arrivate”.