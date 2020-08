Stramaccioni torna in Iran? L’Esteghlal ci riprova: offerto ricco contratto annuale

Andrea Stramaccioni potrebbe presto vivere un nuovo capitolo alla guida dell’Esteghlal, il club iraniano allenato fino al dicembre del 2019. Secondo quanto riportato da gianlucadimarzio.com, infatti, la nuova dirigenza si sarebbe presentata a Roma nelle scorse ore per proporre all’ex tecnico dell’Inter un ricco contratto annuale.

Stramaccioni si sarebbe preso qualche giorno per riflettere sul da farsi. Diventato padre per la terza volta, infatti, ‘Strama’ starebbe ragionando anche sulle difficoltà legate al Covid. Una pandemia che ha colpito duramente l’Iran e che, in seguito alla svalutazione del riyal, ha spinto al Federicalcio locale a vietare l’arrivo di stranieri nel Paese, a eccezione di coloro che già sono stati in Iran. Esattamente come Stramaccioni, ancora fortemente amato dai tifosi dell’Esteghlal, riversatisi in piazza dopo la sua separazione dalla società.

(Fonte: gianlucadimarzio.com)