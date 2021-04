A Bologna arriva l’ex Inter Arnautovic? Contatti ripresi. Per Palacio idea Monza

L'ex attaccante nerazzurro era già stato vicino ai rossoblù e potrebbe essere ora il momento giusto di tornare in Italia

In Italia potrebbe tornare Marko Arnautovic . L'ex attaccante dell'Inter era già nel mirino del Bologna a gennaio e il corteggiamento è ripreso già dopo Pasqua da parte dei dirigenti rossoblù. Hanno fatto nuovamente richiesto al fratello-agente Danijel sulla base di una pianificazione già decisa: il giocatore dovrebbe sciogliere il contratto ancora in atto con lo lo Shanghai SIPG. E poi ci sarà da sistemare la questione ingaggio. Troppo alto quello attuale di sei mln.

Il Bologna non sa ancora cosa farà Palacioa fine stagione. L'ex nerazzurro di solito fa sapere la sua volontà a fine stagione e ne parla con i dirigenti. Aveva rifiutato nel 2019 una proposta dell'Atalanta per restare a Bologna. Adesso a 39 anni potrebbe accettare la sfida Monza qualora arrivasse in Serie A.