Di Marzio – Fabbian, il Bologna potrebbe acquistarlo e girarlo al Frosinone

Alla fine l'entourage di Samardzic e le sue richieste troppo esose hanno cambiato anche il destino di Giovanni Fabbian . Il calciatore nerazzurro era stato acquistato dall'Udinese proprio nella trattativa per il centrocampista. Oggi il direttore dell'area tecnica del Frosinone Guido Angelozzi e l'agente del calciatore, Michelangelo Minieri, hanno incontrato l'Inter. Non c'è stata però nessuna chiusura. Ci sono diverse ipotesi sul tavolo.

Ci sarebbe da un lato la volontà del Bologna di acquistare il giocatore a titolo definitivo alle stesse condizioni dell'Udinese: 4 mln e poi un diritto di riacquisto per l'Inter, tra due anni, a 12 mln. Il club gialloblù sarebbe pronto a farlo giocare con continuità ma lo ha chiesto all'Inter in prestito. Così, come spiega Gianluca Di Marzio sul suo sito: "Fabbian potrebbe andare comunque al Frosinone ma passando dal Bologna, che lo acquisterebbe dall'Inter per poi mandarlo in prestito alla squadra di Di Francesco".