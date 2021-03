Napoli-Fabian Ruiz, sarà addio: il prezzo e la verità sull’Inter. Ora Marotta…

L'indiscrezione di calciomercato con Fabian Ruiz e il Napoli che si preparano a dirsi addio e l'interesse dell'Inter (e non solo)

Il Napoli e Fabian Ruiz si preparano a dirsi addio. Il centrocampista spagnolo è pronto a lasciare il club partenopeo in estate, nonostante il contratto in scadenza nel 2023. Come riferisce Calciomercato.com, la trattativa per il rinnovo non è mai decollata: la richiesta di 4 milioni di euro è ritenuta troppo alta dal presidente De Laurentiis.