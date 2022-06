Lukaku, Inter brava a sfruttare coincidenze: “Ora c’è il simbolo della missione seconda stella”

Per completare il capolavoro del ritorno di Lukaku, l'Inter ha dovuto sfruttare una serie di coincidenza favorevoli. Quel che importa, però, è che Simone Inzaghi avrà a disposizione il simbolo per la missione seconda stella:

"Intanto i Blues hanno risolto un problema interno grande così: prolungare la convivenza Lukaku-Tuchel non era possibile. E decisiva, in questo senso, è stata anche l’agenzia che cura l’immagine di Lukaku, la Roc Nation, che negli Stati Uniti ha diversi affari in comune con la nuova proprietà del club inglese. Insomma: una serie di coincidenze che l’Inter è stata brava a incastrare, riportando a casa dopo 10 mesi la faccia dello scudetto 2020-21. E pure quella a cui appoggiarsi per la rincorsa alla seconda stella".