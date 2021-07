Fascia sinistra, l’Inter bussa in Premier. Possibile un clamoroso ritorno?

Servono due titolari sulle fasce e l'Inter guarda anche alla Premier League, soprattutto per la corsia mancina

Con la sicura cessione di Hakimi, l'addio di Ashley Young e la situazione di Perisic ancora non definita, l'Inter è a caccia degli esterni per rinforzare la rosa in un reparto fondamentale per il 3-5-2 di Simone Inzaghi. Sono tanti i nomi che Marotta e Ausilio seguono con attenzione e, visto il budget non altissimo, proveranno a cogliere le occasioni che regalerà il mercato. Come sottolinea il Corriere dello Sport, il club nerazzurro guarda anche alla Premier League, è lì che si sta concentrando per la corsia mancina. Non solo Marcos Alonso ed Emerson Palmieri, sono tanti gli esuberi che potrebbero fare al caso dell'Inter.