SM – Fascia sinistra Inter, duello Emerson-Alonso: “C’è altro nome più costoso”

Oltre all'erede di Hakimi, l'Inter è alla ricerca anche di un rinforzo sulla fascia sinistra. Come riporta Sport Mediaset, i nerazzurri sono da tempo sulle tracce di Emerson Palmieri e Marcos Alonso, entrambi in forza al Chelsea. Ma non sarebbero i soli nella lista di Viale della Liberazione.