Fascia Inter, nome nuovo: “Considerata ottima scommessa. Può arrivare a costi contenuti”

L'Inter guarda al futuro, con l'obiettivo di rinforzarsi in tutti i reparti. Una zona del campo sotto osservazione, in vista della prossima stagione, è la fascia sinistra, che vive con l'incognita dettata dal futuro di Ivan Perisic, in scadenza di contratto nel 2022. Secondo quanto riporta calciomercato.com, i nerazzurri avrebbero messo nel mirino Carlos Augusto del Monza:

"Tra i nomi che la squadra mercato nerazzurra sta tenendo sotto osservazione c'è anche quello di Carlos Augusto, esterno difensivo di spinta in forza al Monza. Un profilo meno mediatico rispetto a Kostic dell'Eintracht Francoforte e Marcos Alonso, ma con costi più contenuti. Una scommessa sulla quale vale la pena puntare. Per il Monza ora è incedibile: di certo se partirà non lo farà a prezzo di saldo, visto che il 60% del costo del cartellino, in caso di cessione, dovrà essere versato nelle casse del Corinthians".