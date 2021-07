Sky – Fascia destra, Nandez+Bellerin? Ecco il pensiero dell’Inter

La fascia destra è una delle priorità dell'Inter in questa prima parte della sessione estiva di calciomercato

La fascia destra è una delle priorità dell'Inter in questa prima parte della sessione estiva di calciomercato. I due nomi in cima alla lista dei nerazzurri, come noto, sono quelli di Nahitan Nandez del Cagliari ed Hector Bellerin dell'Arsenal. In queste settimane, si è parlato della possibilità di un doppio arrivo a Milano dell'uruguaiano e dello spagnolo. Il pensiero dell'Inter, però, sarebbe diverso.

Secondo quanto riferisce Sky Sport, infatti, al momento i nerazzurri sarebbero più propensi ad affondare il colpo su Nandez, anche per la sua duttilità e per la sua maggiore incisività in fase offensiva. In una situazione economica difficile come quella attuale, inoltre, esporsi economicamente con un doppio affare così importante potrebbe non essere sostenibile per la società. Tutto su Nandez, dunque.