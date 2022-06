Fascia Inter, il preferito è Udogie: Marotta tiene aperto il fronte, le cifre

Come vi abbiamo documentato, nella giornata di ieri nella sede dell'Inter si sono presentati i rappresentati di Udogie

Come vi abbiamo documentato , nella giornata di ieri nella sede dell'Inter si sono presentati i rappresentati di Udogie, esterno sinistro dell'Udinese e nel mirino dei nerazzurri. Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, il giovane talento azzurro è probabilmente il nome preferito per rinforzare le fasce interiste, rimaste orfane di Perisic, anche se c'è da limare la richiesta dei friulani, che chiedono 20 milioni di euro:

"L’Inter prosegue la caccia all’esterno (o agli esterni). Dopo aver messo in stand-by Bellanova - l’incontro di lunedì con il Cagliari è stato interlocutorio - ieri, infatti, in viale Liberazione si sono presentati gli agenti di Udogie, Antonelli e Guarino. Il mancino 19enne è probabilmente il preferito nella lista del laterali (tutti giovani e italiani), ma anche il più caro, visto che il club friulano parte da una valutazione di 20 milioni di euro. Marotta e Ausilio ritengono la cifra eccessiva, ma tengono aperto il fronte (...). La squadra nerazzurra non è l'unica opzione, visto che i rappresentanti di Udogie proseguono i dialoghi con Tottenham e Juventus".