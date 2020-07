Inter, per la fascia sinistra spunta il nome completamente nuovo. Ma serve il doppio incrocio

L’Inter, ormai è noto, sta cercando un laterale mancino dopo aver sistemato la fascia destra con la coppia Hakimi-Candreva. A sinistra, a parte la conferma già avvenuta di Ashley Young, si cerca un possibile titolare. Asamoah e Biraghi lasceranno per motivi diversi, ora l’Inter è a caccia del suo Hakimi per la sinistra.

E oggi spunta il nome di Jose Tasende, meglio noto come Angelino, terzino sinistro del Manchester City che bene ha fatto al Lipsia, in cui ha giocato in prestito da gennaio.

Angelino potrebbe essere utilizzato dal City, scrive Tuttosport, come contropartia sia nell’eventualità di una trattativa per Lautaro Martinez sia nell’eventualità di una trattativa per Skriniar.