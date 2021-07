FCIN1908 / Satriano, arriva l’agente: c’è la fila ma l’Inter riflette. Valore e scenari

Nella giornata di lunedì, l'agente di Satriano, Nick Maytum, sarà a Milano per discutere con l'Inter del futuro del talento classe 2001

Redazione1908

In questo precampionato sta brillando la stella di Martin Satriano: 5 gol al Sarnico e uno, bellissimo, contro il Lugano. Il classe 2001 ha tutte le intenzioni di mandare in crisi Simone Inzaghi e la dirigenza nerazzurra, mostrando di potersi meritare una chance ad Appiano Gentile, invece che in prestito a farsi le ossa.

Italia, Spagna, Inghilterra e soprattutto Belgio, per Satriano ci sono richieste da ogni parte d’Europa. Il Cagliari aveva provato l’approccio con un’offerta da 3 milioni di euro, prontamente rispedita al mittente. Per strapparlo ai nerazzurri non basterebbe neanche il doppio, perché la sensazione è che la punta uruguaiana abbia la giusta dose di cattiveria e qualità che serve per potersi affermare tra i professionisti. Tanto che non è ancora detta l’ultima parola su una sua possibile permanenza all’Inter, anche se l’idea è quella di farlo crescere giocando. Probabilmente all’estero.

Il ragazzo proseguirà il precampionato con la stessa intensità fatta vedere in queste battute iniziali, lui è convinto di potersi giocare le proprie carte e gradirebbe misurarsi in un campionato competitivo. Nei giorni scorsi è andato in scena un incontro con il suo agente, Nick Maytum, che domani sarà ancora a Milano, per nuovi aggiornamenti.

L’Inter sa di avere tra le mani un gioiellino grezzo, un ragazzo unico, non solo sul terreno di gioco. In viale della Liberazione sono tutti felici dal suo stile di vita e dalla sua dedizione al lavoro: nessun grillo per la testa, vive con la fidanzata negli appartamenti riservati ai maggiorenni della Primavera e le sue uscite serali possono contarsi sulle dita di una mano. Ama la cucina italiana e le lunghe passeggiate con i cani, è concentrato totalmente sul suo lavoro e si applica con enorme umiltà. Ma Satriano nell’ultimo anno ha fatto passi da gigante in campo e l’Inter adesso se lo tiene ancora più stretto.