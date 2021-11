TMW – Conte-Brozovic, feeling forte: “Antonio lo ha messo in lista e può offrirgli…”

Il nome di Marcelo Brozovic è fra quelli che si fanno con maggiore insistenza per il nuovo Tottenham di Antonio Conte

Il nome di Marcelo Brozovic è fra quelli che si fanno con maggiore insistenza per il nuovo Tottenham di Antonio Conte. Del resto, come ricorda Enzo Bucchioni su Tuttomercatoweb.com, i due all'Inter hanno instaurato un ottimo rapporto. Ecco le ultime indiscrezioni:

"Ma, soprattutto, dall’Inghilterra cominciano i rumors che raccontano di un interessamento forte del Tottenham. Ovvio che Conte abbia presentato a Paratici la sua lista della spesa e Brozovic è il giocatore che all’Inter è cresciuto di più sotto la sua gestione, era il punto di riferimento di tutta la manovra. Il feeling era forte e adesso forte potrebbe diventare la tentazione di andare in Premier, magari con un contratto che l’Inter non potrebbe pareggiare. Liberandosi a zero potrebbe chiedere al Tottenham cifre molto importanti, 7,5 milioni l’anno, ad esempio...Guarda caso. Nell’ambiente nerazzurro sono preoccupati, inutile negarlo".