Pedullà – Pinamonti, Inter non vuole rimpianti: cifre e scenari dell’affare con l’Atalanta

La prossima settimana potrebbe essere quella del domino degli attaccanti. Il probabile addio di Luis Muriel direzione Atalanta, in automatico sbloccherebbe Pinamonti . "Non è banale aggiungere che l’uscita del colombiano dall’Atalanta semplificherebbe il trasferimento del classe ‘99 alla Dea. Pinamonti è intrigato, avrebbe già scelto Bergamo, soltanto che intende aspettare l’uscita di uno dei due idoli del reparto offensivo. Oggi molto più Muriel di Zapata, ma gli scenari possono cambiare ogni due ore", spiega la Gazzetta dello Sport.

"L’Atalanta sarebbe pronta a investire una ventina di milioni per Pinamonti, probabilmente inserendo l’obbligo di riscatto, comunque non badando a spese a conferma del grande apprezzamento nei suoi riguardi. Operazione da circa 20 milioni con l’Inter che chiederà di avere il controllo del cartellino e l’ultima parola in caso di cessione (facile che venga inserito il controriscatto). In sostanza l’Inter già sa che Pinamonti può esplodere e si organizza per non vivere di rimpianti".