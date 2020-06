Inter, la Fiorentina “bracca da vicino” un top. E Commisso ha scelto chi partirà

Molto intenso sin qui il lavoro di Rocco Commisso in un anno di Fiorentina: tante le operazioni di mercato del nuovo patron viola, che però non si ferma. Come riporta La Nazione, infatti, il club toscano sta progettando diverse operazioni, in entrata e in uscita, che coinvolgono anche l’Inter: “Chiesa, davanti alla proposta economica giusta (il Manchester United è in vantaggio sull’Inter) sarà ceduto, mentre Castrovilli ha in mano lo scettro della Fiorentina del futuro. Per la mediana bracca da vicino Nainggolan: insomma il mercato è tutt’altro che fermo.