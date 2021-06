GdS – Fiorentina, Sensi torna d’attualità. Si cerca punto d’incontro con l’Inter

Il centrocampista potrebbe trovare in viola la continuità che non ha avuto in nerazzurro per via dei numerosi infortuni

Daniele Vitiello

Vincenzo Italiano sarà con ogni probabilità il nuovo allenatore della Fiorentina. Il club viola vuole regalargli subito un rinforzo a centrocampo e guarda in casa Inter, come sottolinea la Gazzetta dello Sport di oggi: "Torna d’attualità la pista che porta al nerazzurro Sensi. Anche se i continui infortuni di questo talento hanno fatto scattare un campanello d’allarme. La società viola spera di poter trovare un punto d’incontro con l’Inter. Ma non sarà una trattativa facile".